



МИД Узбекистана посетил посол Южной Кореи



ТАШКЕНТ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. 12 августа ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Кан Чжэ Квон. Его принял заместитель главы ведомства Дилшод Ахатов. Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, графика и повестки предстоящих мероприятий и контактов на различных уровнях, а также возможностей реализации совместных проектов в сферах фармацевтики, медицины, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи