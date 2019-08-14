



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией АБИИ



ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 13 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций во главе с президентом Цзинь Лицюнем. Встреча ыла посвящена обсуждению возможностей развития двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в сферах ЖКХ, развития инфраструктуры, дорожного строительства, торговли, промышленности, поддержки бизнеса и малого предпринимательства, строительства объектов социального и экономического назначения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи