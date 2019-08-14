МИД Узбекистана посетил посол Армении

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней политики Узбекистана была проведена встреча министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения (с резиденцией в Ереване) Арамом Григоряном, прибывшим в Ташкент для вступления в должность.

После вручения копий верительных грамот стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между двумя странами по всему спектру приоритетных направлений, углубления контактов на различных уровнях.

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