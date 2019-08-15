



Узбекистан и Китай провели обмен мнениями по ситуации в Афганистане



ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 14 августа в МИД Узбекистана была проведена встреча специального представителя Президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цзянь Янь. Встреча была посвящена обмену мнениями о ходе реализации стратегии по содействию мирному урегулированию ситуации в Афганистане, перспективах осуществления крупных инфраструктурных проектов на территории страны, вопросам помощи Узбекистана и КНР по подготовке кадров для развития экономики ИРА, прежде всего, для сельского хозяйства и АПК. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи