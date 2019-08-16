Глава МИД Узбекистана отправился в Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с рабочим визитом в Туркменистан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших сегодня в Ашхабаде межмидовских консультациях на уровне глав МИД обеих стран, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, управления водными и земельными ресурсами, транспорта и связи, машиностроения, образования и туризма, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, ОБСЕ и ООН.

По итогам переговоров была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана на 2020-2021 годы.

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