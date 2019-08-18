Глава МИД Узбекистана завершил визит в Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов вернулся после визита в Туркменистан, который был предпринят 16 августа с целью участия в межмидовских консультациях на уровне глав МИД обеих стран.

В тот же день министр был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, с которым обсудил приоритетные вопросы развития диалога между двумя странами по всему спектру направлений, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

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