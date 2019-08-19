Узбекистан и Грузия отмечают 25-летие сотрудничества

ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана и Грузии Абдулазиз Камилов и Давид Залкалиани обменялись посланиями по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы МИД выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Грузией на основе крепкой дружбы, взаимопонимания и уважения.

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