Команда Узбекистана успешно выступила на "Эльбрусском кольце-2019"

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. Команда Узбекистана показала одни из лучших результатов на завершившихся в Кабардино-Балкарии (Россия) международных соревнованиях по альпинизму среди подразделений, привлекаемых к выполнению специальных задач в горной местности, "Эльбрусское кольцо-2019", которые проходили с 3 по 16 августа.

Всего в состязаниях приняли участие более 60 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, из 5 стран мира –Казахстана, Марокко, Индии, Узбекистана и России. Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019). Данный вид соревнований проводится четвертый раз в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

Программа состязаний включала десантирование и марш-броски на Эльбрусе, спецзадания по транспортировке "пострадавших", спуски и подъемы на ледовых участках, параллельную переправу через горную реку, задания на выживание в условиях горной местности, демонстрацию скалолазных навыков.

В финальном задании военнослужащие горного подразделения Узбекистана первыми взошли на Эльбрус. Им потребовалось 4 часа 25 минуты для восхождения на вершину из базового лагеря Приют 11 (высота 4130 м).

Победителем международного конкурса "Эльбрусское кольцо-2019" стала команда Вооруженных Сил Российской Федерации. На их счету 12848 баллов. Второе место в общем зачете заняла команда Узбекистана – 12041 очков. Третью строчку заняли представители Казахстана – 11672 баллов.

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