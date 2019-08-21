В Пекине проведены встречи по развитию сотрудничества между Узбекистаном и КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. В ходе состоявшегося 19-20 августа официального визита в Китайскую Народную Республику министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Пекине ряд двусторонних встреч с представителями руководящего аппарата КНР.

В частности, были проведены переговоры с заместителем Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, министром иностранных дел Китая Ван И и другими официальными лицами, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инвестиций, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

Кроме того, главы МИД Узбекистана и КНР провели торжественный прием в новом здании Посольства Узбекистана в Пекине.

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