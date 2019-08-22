Погода в Узбекистане на 23 августа

Погода в Узбекистане на 23 августа22.08.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 августа, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 33-35°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
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