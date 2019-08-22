Глава МИД Узбекистана принял участие в саммите в Нур-Султане

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедшей в столице Казахстана встрече высокого уровня в формате "С5+1" на уровне руководителей ведомств внешней политики стран Центральной Азии и США.

Саммит был посвящен обсуждению актуальных вопросов углубления взаимодействия стран Центральноазиатского региона с США в сферах обеспечения безопасности, экономики, инвестиций, транспорта и связи, торговли, науки, образования и культуры.

В рамках пребыывания в Нур-Султане глава МИД Узбекистана был принят Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и провел встречу с министром иностранных дел Республики Бейбутом Атамкуловым.

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