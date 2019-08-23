В Узбекистан прибыл с визитом замглавы Госдепартамента США

ТАШКЕНТ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа в Узбекистан из Казахстана, где накануне прошла встреча на уровне руководителей ведомств внешней политики в формате "С5+1" (Центральная Азия и США), прибыл с визитом во главе представительной делегации заместитель Государственного секретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл.

В рамках визита представитель Госдепа США провел встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, с которыми обсудил приоритетные вопросы развития взаимодействия между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, обеспечения безопасности, международного сотрудничества, инвестиций, инноваций, науки, образования, культуры и других.

Программой визита делегации США запланировано также посещение Самарканда.

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