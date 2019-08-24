Посол Франции отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Виолен Бийет де Вильмор, которая объявила о завершении срока своего пребывания в должности, стартовавшего в сентябре 2016 года.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-французских отношений по всему спектру направлений.

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