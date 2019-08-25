Обсуждены актуальные вопросы узбекско-индийских отношений

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-индийских отношений25.08.2019 15:13
ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии Сантош Джа. Его принял первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов.
В ходе встречи было проанализировано текущее состояние и обсуждены приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, ход реализации существующих двусторонних договоренностей на различных уровнях.
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