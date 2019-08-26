В Узбекистан прибыла с двухдневным визитом глава ЮНЕСКО

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыла с первым визитом Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле.

Целью двухдневного визита является участие в Международной конференции по сохранению материального и нематериального культурного наследия, которая состоится сегодня в Узбекистане, посещение объектов Всемирного наследия в Узбекистане и участие в церемонии открытия Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" ("Мелодии Востока") в Самарканде.

В честь прибытия Одри Азуле была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе переговоров состоялось обсуждение вопросов укрепления сотрудничества Узбекистана и ЮНЕСКО в сферах культуры, туризма, образования и науки, гендерной политики, а также экологии, включая преодоление последствий Аральской катастрофы, и потенциала страны по восстановлению, защите и сохранению богатого культурного наследия.

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