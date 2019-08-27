В Самарканде звучат "Мелодии Востока"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа в Самарканде на площади Регистан состоялось торжественное открытие традиционного международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" ("Мелодии Востока"), который проводится раз в два года.

Для участия в фестивале были приглашены высокие зарубежные гости, в том числе, глава ЮНЕСКО Одри Азуле.

В приветственном слове Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам и гостям фестиваля говорилось:

"Дорогие соотечественники, уважаемые гости!



Уважаемые участники фестиваля!



Дамы и господа!



Я рад приветствовать вас на благодатной земле Узбекистана, в древнем и величественном Самарканде, который во всем мире по праву называют "украшением лика Земли". От всей души поздравляю всех вас с торжественным открытием двенадцатого Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари".



Мы проводим фестиваль уже в течение 22 лет под эгидой ЮНЕСКО. Позвольте выразить огромную признательность Генеральному директору этой организации госпоже Одри Азуле за личное участие в сегодняшнем мероприятии, что придает ему особое значение.



Выражаю также искреннюю благодарность участвующим в церемонии председателю Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, советнику Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимиру Толстому, министру культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой, министру культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамату Жаманкулову, министру культуры Республики Таджикистан Шамсиддину Орумбекзода, министру культуры Туркменистана Атагельди Шамурадову, министру культуры Народной Республики Бангладеш Мухаммаду Халиду, министру культуры и внутренних дел Королевства Бутан Шерубу Гйелтшену, заместителю министра культуры и национального наследия Польской Республики Павлу Левандовски, члену Палаты лордов парламента Великобритании Мохаммеду Илтаф Шейху, сенатору Национального собрания Республики Беларусь Екатерине Дуловой, мэру японского города Нара Мотонобу Накагаве, мэру города Андонг Республики Корея Квон Ёнг Се, председателю института Лала Баходура Шастри, президенту Индийско-узбекского общества дружбы Анилу Шастри, послам зарубежных стран и представителям международных организаций в Узбекистане, работникам средств массовой информации, приехавшим в нашу страну для широкого освещения фестиваля.



От всего сердца приветствуем участвующих в нашем форуме 340 известных деятелей культуры из 75 государств. Мы воспринимаем вас как настоящих подвижников искусства и высоко ценим как послов мира и дружбы.



Добро пожаловать в Узбекистан, в прекрасный город Самарканд!



Уважаемые участники фестиваля!



Как известно, различные форумы музыки и искусства проводятся на разных континентах, во многих регионах мира. Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" по своим высоким художественным критериям и приверженности классическим музыкальным традициям занимает среди них особое место.



Сегодня благодаря нашему фестивалю Самарканд привлекает людей со всего мира не только своими прекрасными памятниками архитектуры – свидетелями далеких времен, удивительной атмосферой легендарного города, но и чарующими восточными мелодиями, которые звучат здесь в эти дни.



За минувшие годы, почти четверть века, под звездным небом и голубыми куполами Самарканда прозвучало множество волшебных мелодий, животворных напевов.



Фестиваль открыл десятки ставших затем известными артистов, молодых талантливых исполнителей, дал им крылья для творческого взлета.



Самое главное, он стал своеобразной площадкой для диалога между разными культурами и цивилизациями, странами и народами.



В основу идеи фестиваля заложен завет великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои: "Люди мира, живите в дружбе меж собой, украсьте лик земли родной своим талантом и трудом!".



Эти возвышенные слова созвучны с мудрым изречением великого французского классика Виктора Гюго, который писал, что добрые устремления – как солнце освещают внутренний мир человека.



Несмотря на то, что прошло несколько столетий, эти слова не утратили своей актуальности и сегодня, находят отклик в наших сердцах.



Каждый артист, поднимаясь на эту прекрасную сцену на величественной площади Регистан, воспевает высокие идеалы гуманизма, которые объединяют людей независимо от их национальности, языка и религии.



И за это каждый из вас, безусловно, достоен самой высокой оценки и восхищения.



Сегодня, пользуясь возможностью, хочу высказать свое мнение по одному вопросу.



В наши дни идет активная полемика о генеративной музыке, искусственном интеллекте, и вам это, конечно, хорошо известно. Выдвигаются предположения, что в будущем музыка будет создаваться без участия человека, только техникой.



Но все мы понимаем, что никакое, даже самое совершенное, техническое средство не сможет заменить дыхание человека, его душевное волнение, красоту живого голоса, одним словом, настоящее искусство.



Подлинное искусство, музыку может создать только человек, обладающий Божественным даром.



В наше неспокойное время, когда на всей планете усиливаются различные конфликты и вооруженные противостояния и люди все больше уходят в виртуальный мир, именно музыка пробуждает в душе человека прекрасные, добрые чувства, надежду и веру в будущее.



Музыка как феномен искусства имеет огромные возможности для гармоничного воспитания подрастающего поколения. Молодежь, приобщенная к искусству, начинает по-другому относиться к жизни, почитает национальные и общечеловеческие ценности. И я уверен – такая молодежь, которая высоко ценит принципы гуманизма и толерантности, способна защитить мир от духовного кризиса.



В этом смысле можно сказать, что музыка обладает ни с чем не соизмеримой силой воздействия.



Уважаемые гости!



Сегодня наша страна находится на новом этапе национального развития. Изменения и обновление происходят во всех сферах жизни, в том числе в культуре и искусстве.



Опираясь на опыт проведения Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", мы впервые организовали Международный форум искусства макома в Шахрисабзе, Международный фестиваль искусства бахши в Термезе. Идет активная подготовка к проведению Международного фестиваля народно-прикладного искусства в сентябре в Коканде.



Выражаю благодарность за поддержку в проведении этих форумов таким авторитетным структурам, как ЮНЕСКО, АЙСЕСКО, Международная организация фольклорного искусства и всем вам, преданным своему делу представителям музыкальной культуры.



В настоящее время в нашей стране действуют сотни школ музыки и искусства, академических лицеев, множество театров, художественных галерей и концертных залов.



Думаю, вы посетите эти творческие площадки, проведете встречи с нашей молодежью, которые послужат для нее мастер-классами.



Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам с предложением.



Если у вас возникнет желание сотрудничать с нашей консерваторией или другими учебными заведениями страны, преподавать нашей молодежи, я лично горячо поддержу вас.



Уважаемые участники фестиваля!



Наш народ, любящий искусство, музыку, высоко ценящий людей творчества, с большой радостью встречает этот форум.



Уверен, знакомство с сегодняшим Узбекистаном, который все больше обновляется, нашим открытым и гостеприимным народом оставят у вас яркие, незабываемые впечатления.



Желаю успешной работы участникам Международной научно-практической конференции "Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока", которая пройдет в рамках фестиваля.



От имени участников фестиваля и всего нашего народа выражаю искреннюю благодарность трудолюбивым и благородным жителям Самарканда, которые сделали все возможное, чтобы этот праздник искусства прошел на самом высоком уровне.



Дорогие друзья!



Уважаемые гости!



Позвольте выразить всем вам благодарность за преданность музыкальному искусству и большой вклад в его сохранение и развитие.



Желаю вам новых творческих успехов, пусть вам всегда сопутствует любовь миллионов почитателей вашего таланта!



Пусть на всей нашей прекрасной планете крепнут мир и дружба между народами!



Спасибо за внимание".

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