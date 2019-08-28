В Ташкент прибыл новый посол Соединенного Королевства

ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней политики Узбекистана была проведена встреча министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимоти Торлотом, прибывшим в Ташкент для вступления в должность.

После вручения копий верительных грамот министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, ход реализации достигнутых ранее договоренноостей.

До Тимоти Торлота посольство Великобритании в Ташкенте с осени 2015 года возглавлял Кристофер Аллан.

УЗИНФОРМ