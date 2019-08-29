



Узбекистан и Иран сверили позиции по Афганистану



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Бахман Огоразий Дурманий. Его принял специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. Встреча была посвящена обсуждению позиций двух стран по содействию процессу восстановления и мирного урегулирования ситуации в Афганистане, совместного участия в реализации проектов по восстановлению экономики и инфраструктуры ИРА. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи