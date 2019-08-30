



Погода в Узбекистане на 31 августа



ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи