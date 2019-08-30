



Глава Узбекистана наградил героев



ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа в честь приближающегося празднования очередной годовщины независимости страны Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о представлении ряда отличившихся граждан к званию Героев Узбекистана ("Ўзбекистон Қаҳрамони"). В соответствии с документом, за выдающиеся заслуги в деле укрепления экономического потенциала страны, упрочения её международного авторитета, обеспечения процветания Родины и благополучия жизни народа, инициативность и усердие в процессе осуществляемых в последние годы динамичных и коренных реформ, самоотверженный труд в реализации интересов государства и народа, многолетнюю плодотворную и образцовую деятельность в производственной и социально-духовной сферах, большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни страны звание "Ўзбекистон Қаҳрамони" с вручением высшего знака – медали "Золотая звезда" "Олтин юлдуз" присваивается: Ерниязову Мусе Тажетдиновичу - председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан,

Муротовой Лоле Неъматовне - руководителю фермерского хозяйства "Нурли обод" Алтыарыкского района Ферганской области,

Нормурадову Хасану Норбековичу - председателю Самаркандского областного отдела фонда "Нуроний".

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