Глава государства поздравил узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа в ходе торжественного собрания в честь празднования 28-летия национальной независимости Президент Узбекистана обратился с поздравлениями ко всем гражданам страны.

В обращении Президента говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Дамы и господа!

Позвольте от всего сердца поздравить вас и в вашем лице весь многонациональный народ Узбекистана с великим праздником – Днем независимости.

Двадцать восемь лет назад Первый Президент страны Ислам Абдуганиевич Каримов объявил нашему народу и мировому сообществу о государственной независимости Республики Узбекистан.

За достаточно короткий исторический период Узбекистан прошел непростой и вместе с тем славный путь независимого развития.

И сегодня мы имеем все основания с большой гордостью сказать: наш мужественный и стойкий народ, несмотря на тяжелейшие испытания, проявил несгибаемую волю и остается верным избранному пути независимости.

В настоящее время Узбекистан решительно вступил в новый этап своего развития. В процессе модернизации страны, обеспечения прав и свобод человека, верховенства закона создается новый, демократический облик Узбекистана. Направляющей силой для нас в этом служит заложенная в основу Стратегии действий приоритетная идея "От национального возрождения – к национальному прогрессу".

Мы считаем, что добиться национального прогресса – это поднять страну на новый, более высокий уровень развития, кардинально повысить качество жизни населения.

Опираясь на потенциал, силу и мощь нашего народа и государства, рационально используя природные богатства нашей земли, мы уверенно идем к поставленным целям.

Уважаемые участники собрания!

Хочу подчеркнуть – какие бы сегодня мы ни проводили реформы, какие бы новые проекты ни осуществляли, все они направлены на достижение единственной, самой главной для нас цели. Она заключается в том, чтобы обеспечить достойные условия жизни нашему благородному и трудолюбивому народу, оправдать доверие соотечественников, последовательно решая все их насущные проблемы.

Вместе с тем все мы понимаем, что достичь таких высоких целей лишь высокопарными словами невозможно. Столь важные задачи выполняются только упорным, нелегким и самоотверженным трудом.

В последние годы проделана масштабная работа по совершенствованию государственного и общественного управления, судебно-правовой системы, укреплению оборонной мощи страны, переходу на реальную рыночную экономику. Создаются широкие возможности для развития предпринимательства и частной собственности. Обеспечивается макроэкономическая стабильность.

Проводятся коренные реформы в сельском хозяйстве. В нынешнем году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши умелые дехкане и фермеры добились впечатляющих результатов во многих отраслях аграрного сектора.

Считаю своим долгом, пользуясь случаем, от всей души поздравить тружеников сельского хозяйства с высокими достижениями, которые способствуют росту благосостояния населения.

Дорогие друзья!

В нашей стране создается уникальная система социального развития. Активно участвуя в реализации таких программ, как "Обод кишлок" и "Обод махалла", "Молодежь – наше будущее", "Пять инициатив", наши люди начинают мыслить и работать по-новому. Благодаря этому кардинально меняется облик сотен районов, городов и сел.

Также вам хорошо известно о больших позитивных изменениях в сферах науки, образования и воспитания, здравоохранения, культуры и спорта.

Восстановлена система 11-летнего школьного образования. Развитие школьного образования становится для нас общенациональной задачей, общенародным движением.

Сегодня в стране динамично развивается и сфера высшего образования. Только за последние три года открыто 35 новых высших учебных заведений, их общее количество достигло 112. Надо особо подчеркнуть, что 13 из них – это филиалы престижных зарубежных университетов.

В центре нашего внимания находятся вопросы укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала сферы здравоохранения. В стране создается много новых лечебных учреждений, семейных поликлиник, медицинских центров, в том числе частных.

В последние годы приоритетным направлением государственной политики стала социальная защита малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, молодежи, женщин, пожилых людей. С этой целью созданы Агентство медико-социальных услуг, Фонд поддержки лиц с инвалидностью.

Одной из самых важных задач для нас является обеспечение занятости населения, особенно молодежи и женщин. Именно эта задача лежит в основе всех наших экономических и социальных программ, крупных инвестиционных проектов, а также принимаемых мер по развитию сферы услуг.

Не будет преувеличением сказать, что в нашей стране начался новый этап в решении проблемы обеспечения населения жильем, которая в течение многих лет оставалась для нас достаточно острой.

Огромные перемены также происходят в культурной жизни страны. В городе Шахрисабзе успешно проведен первый Международный форум искусства макома, в Термезе – Международный фестиваль искусства бахши. Состоявшийся на днях в Самарканде международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" еще раз продемонстрировал всему миру наше уникальное классическое искусство. Наряду с этим в сентябре нынешнего года в Коканде впервые пройдет Международный фестиваль народно-прикладного искусства.

Для нас работа в сфере духовности и просветительства неразрывно связана с патриотическим воспитанием, является делом чести. Тот, кто обладает высокой духовностью и нравственностью, безусловно, всегда живет с любовью к Родине. Ведь такие яркие человеческие качества в первую очередь проявляются в беззаветном служении своей стране и народу.

Широкая поддержка общественностью, прежде всего молодежью, наших практических дел в этом направлении показывает, насколько актуальное значение приобретает сегодня духовное воспитание.

Уважаемые друзья!

Узбекистан последовательно продолжает политику по обеспечению прав и свобод человека, и это получает признание мирового сообщества.

В стране введен институт помилования лиц, отбывающих наказание. За последние три года оно применялось 7 раз. Из мест исполнения наказания освобождены около 4 тысяч заключенных, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

На днях я подписал еще один указ, в соответствии с которым помилованы 65 граждан, отбывающих сроки наказания.

Каждый, кто видит по телевизору радость этих людей, вернувшихся домой, к близким, слезы счастья их родителей и детей, вновь убеждается в том, что это действительно доброе и благородное дело.

Еще одним проявлением гуманизма в преддверии Дня независимости стало закрытие специализированной колонии по исполнению наказания в поселке Жаслык Республики Каракалпакстан.

Этот важный шаг свидетельствует о том, что обеспечение прав и свобод человека в нашей стране – не временная кампания, а последовательно проводимая государственная политика.

Сегодня Узбекистан – это страна, способная защитить права и интересы своих граждан независимо от того, в каком уголке мира они находятся.

Укрепляются связи с соотечественниками, которые учатся или работают за рубежом, обеспечивается их правовая поддержка. Создаются необходимые условия для тех, кто желает вернуться в Узбекистан и продолжить здесь свою работу или учебу.

В этом году 156 наших соотечественников – в основном женщины и дети – были возвращены на Родину из зоны вооруженных конфликтов в Сирии, восстановлены их гражданские права.

Несомненно, такие благородные качества, как доброта и милосердие, угодны Всевышнему и прославляют наш великодушный народ.

Уважаемые соотечественники!

В настоящее время Узбекистан проводит активную и плодотворную внешнюю политику. Все больше укрепляется и расширяется наше сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями.

Прежде всего, установлены добрососедские отношения со странами Центральной Азии, налаживаются взаимовыгодные связи. Созданы все условия для того, чтобы тысячи простых граждан могли свободно проходить через пропускные пункты на границах, спокойно передвигаться по региону, навещать родственников.

Узбекистан активно участвует в реализации мер по обеспечению региональной безопасности, в том числе организации диалога в целях установления мира в Афганистане.

Все это способствует росту международного авторитета страны, числа наших друзей и партнеров.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннее уважение и признательность участвующим в сегодняшнем торжестве послам иностранных государств, представителям международных организаций, нашим зарубежным партнерам, всем друзьям Узбекистана, оказывающим нам поддержку в проведении демократических реформ.

Дорогие друзья!

В нашем обществе все больше укрепляются мир и спокойствие, межнациональная дружба и межконфессиональное согласие. Это является непосредственным результатом всех проводимых нами реформ и вместе с тем важной гарантией их продолжения.

Осуществляемые в настоящее время масштабные преобразования, прежде всего то, что мы подняли диалог с народом на уровень государственной политики, способствуют еще большему обеспечению открытости и свободы в стране.

Наши граждане активнее проявляют инициативу и совместно с государственными органами решают проблемы не только личного, но и общественного характера.

Как известно, я часто выезжаю в регионы страны. Посещая отдаленные районы и села, изучаю ход реализации социально-экономических проектов, стараюсь узнать, чем живут люди, их настроение, помочь в насущных вопросах.

В результате таких открытых, искренних бесед мы вместе решаем множество важных проблем, что усиливает веру людей в завтрашний день, вдохновляет их на новые свершения. Именно это и является нашим главным достижением.

Сегодня, в этот праздничный день, я низко кланяюсь нашему мужественному и сильному духом народу, который, несмотря на любые испытания и трудности, остается преданным идее независимости, укрепляет мощь и потенциал родной страны, обеспечивает ее стабильное развитие.

Уважаемые соотечественники!

Безусловно, пока существует жизнь на Земле, она всегда будет ставить перед нами и серьезные требования, и острые проблемы.

Для их эффективного решения прежде всего необходимы единство и сплоченность общества. А от руководителей и ответственных лиц требуются большой интеллектуальный потенциал и высокие нравственные качества.

В этом плане особый смысл приобретает наш известный принцип: "Просвещение – против невежества". Он имеет решающее значение не только в работе, связанной с религиозным воспитанием, но и во всех сферах жизни.

Мы, руководители всех уровней, должны не допускать в своей деятельности невежества, черствости, бюрократизма и к решению каждого вопроса – каким бы сложным он ни был – подходить обдуманно, с особенным уважением к людям, их мнениям, опираясь на принципы законности и справедливости.

Сегодня жизнь кардинально меняется. Всем нам нужно научиться работать в новых условиях – в условиях свободы, открытости и гласности. Так живут все развитые страны, мировое сообщество.

Для того чтобы идти в ногу со временем, все мы должны работать над собой, постоянно обогащать свои знания и повышать профессиональный уровень.

Мы – наследники великих предков, а значит, мы должны, обязаны быть достойными последователями и продолжателями их благородных дел и славных традиций.

Любовь и преданность Родине, своему народу требует от нас быть примером для подрастающего поколения – смелыми и мужественными, самоотверженно трудиться во имя процветания родной страны.

В эти дни в столице и на местах проходят торжественные церемонии вручения высоких государственных наград соотечественникам, которые своим созидательным трудом вносят достойный вклад в развитие Узбекистана и завоевали большой авторитет в нашем обществе.

Позвольте искренне поздравить их от вашего имени и от себя лично.

Дорогие друзья!

Хочу подчеркнуть – сегодня демократические процессы в Узбекистане приобрели необратимый характер.

Считаю необходимым твердо заявить: во имя памяти наших предков, отдавших свои жизни в борьбе за нынешние светлые дни, во имя нашего 33-миллионного народа, наших детей и внуков – мы никогда не свернем с пути независимости!

Мы обязательно достигнем своих целей – все вместе построим великое будущее родного Узбекистана!

Уважаемые участники собрания!

Как известно, в этом году в нашей стране состоится важное политическое событие. В декабре пройдут выборы в парламент и местные Кенгаши народных депутатов, которые станут еще одним практическим шагом на пути дальнейшего укрепления национальной независимости, вхождения Узбекистана в ряд развитых демократических стран мира.

Уверен, что предстоящие выборы отразят надежды и устремления нашего народа, особенно молодежи, и откроют для нее новые горизонты.

Сегодня в жизнь вступают тысячи высокообразованных, обучавшихся в лучших зарубежных университетах, владеющих иностранными языками и современными методами управления молодых людей. Они – наша надежда, наше будущее.

Поэтому в центре внимания государства и общества и впредь будут находиться вопросы предоставления молодым широких возможностей, обеспечения их потребностей и интересов, реализации способностей и таланта, содействия в обретении своего места в жизни, выдвижения на ответственные должности.

Убежден, что наши дорогие дети будут достойны такого внимания и заботы народа. Опираясь на свой интеллектуальный потенциал, силы и энергию, приверженность национальной идее, они прославят нашу Родину, и я желаю им счастья и удачи на этом пути.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас с двадцать восьмой годовщиной государственной независимости Узбекистана.

Желаю всем вам крепкого здоровья, новых и новых успехов, благополучия вашим семьям!

Пусть будет счастливой жизнь наших детей и внуков!

Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие, будет чистым небо над нашей Родиной – Узбекистаном!

Пусть будет вечной наша независимость!".

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