Узбекистан открыл второе генкосульство в Казахстане

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 30 августа в городе Актау (запад Казахстана) была проведена торжественная церемония открытия Генерального консульства Узбекистана, которое было учреждено в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя странами, эффективной организации консульских услуг, предоставляемых населению.

Открытие консульства было приурочено к празднованию очередной годовщины независимости Узбекистана.

В консульский округ Генконсульства в Актау входят Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области Казахстана.

Кроме этого, функционирует генконсульство Узбекистана в городе Алматы, в зону ответственности которого входят города Алматы и Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбыльская, Кызылординская и Туркестанская области Казахстана.

Обращениями граждан в столице РК, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях Казахстана занимается посольство Узбекистана, расположенное в Нур-Султане.

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