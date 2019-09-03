



Погода в Узбекистане на 4 сентября



ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи