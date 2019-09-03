МИД Узбекистана посетил посол Иордании

МИД Узбекистана посетил посол Иордании03.09.2019 21:16
ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Хашимитского Королевства Иордания Салех Ахмад Аль-Жаварнехи. Его принял первый заместитель главы ведомства Илхом Неъматов.
Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.
УЗИНФОРМ