



МИД Узбекистана посетил посол Иордании



ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Хашимитского Королевства Иордания Салех Ахмад Аль-Жаварнехи. Его принял первый заместитель главы ведомства Илхом Неъматов. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и других областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи