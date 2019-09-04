



Ташкент посетила парламентская делегация Японии



ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация парламента Японии в составе депутатов Фумиаки Кобаяши, Ясутака Накасонэ, Таро Хонда и научных сотрудников Исследовательского института демократической политики Либерально-демократической партии Японии. Их принял заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов углубления сотрудничества между двумя странами по линии парламента, возможностей реализации совместных проектов в различных сферах, активизации контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи