



Погода в Узбекистане на 6 сентября



ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:





Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:





Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи