На заседании правительства рассмотрены вопросы организации отопительного сезона

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с членами правительства и рядом ответственных руководителей, которое было организовано с целью рассмотрения хода подготовки к очередному осенне-зимнему отопительному сезону.

В ходе мероприятия была озвучена информация о предпринимаемых мерах по бесперебойному снабжению жилья, социальных учреждений и предприятий теплом, ремонту котельных и сетей.

В частности, перед акционерными обществами "Узтрансгаз", "Худудгазтаъминот" поставлена задача завершить до 1 ноября текущего года капитальный ремонт и реконструкцию 93 километров газопроводов и 172 газораспределительных пунктов, сформировать резерв газа в подземных хранилищах. Всего в осенне-зимний сезон населению намечено доставить 245 тысяч тонн сжиженного газа.

Ожидается, что в предстоящем сезоне потребность в электроэнергии вырастет на 11,5 процента по сравнению с прошлым годом.

В связи с этим Министерству энергетики поручено обеспечить в октябре капитальный ремонт 7 энергоблоков, 7 котельных агрегатов, 1 газовой турбины и 1 парогазовой установки (ПГУ) в тепловых электростанциях.

Указано на необходимость ввода до конца нынешнего года второй ПГУ мощностью 450 МВт на Навоийской ТЭС, выведения на проектную мощность первой ПГУ и запуска второй такой установки на Туракурганской ТЭС. Определены меры по реконструкции и модернизации до декабря нынешнего года 3,5 тысячи километров электросетей и 1 171 трансформаторного пункта.

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