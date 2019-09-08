



Обсуждены вопросы сотрудничества Узбекистана и КНР по афганской проблематике



ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. 6 сентября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цзянь Янь. В ходе встречи со специальным представителем Президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым стороны сверили позиции по афганскому вопросу, обсудили пути оказания содействия мирному урегулированию и восстановлению экономики ИРА, вопросы реализации совместных проектов в стране. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи