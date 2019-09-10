Глава МИД Узбекистана провел встречу с делегацией Норвегии

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент специальным посланником Министерства иностранных дел Королевства Норвегия по выдвижению кандидатуры страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН Кнутом Воллебеком.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, ООН и ее структур.

УЗИНФОРМ