В Ташкент прибыл глава МИД Грузии

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в Узбекистан прибыл с рабочим визитом во главе представительной делегации министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Визит приурочен к празднованию 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и будет включать в себя проведение двусторонних встреч и переговоров в парламенте и правительстве Узбекистана.

Сегодня Давид Залкалиани был принят руководителем внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития узбекско-грузинского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, туристической, культурно-гуманитарной и других областях, углубления взаимодействия на международной арене.

УЗИНФОРМ