МИД Узбекистана посетила делегация МККК

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с руководителем прибывшей в Ташкент с рабочим визитом делегации Международного комитета Красного Креста, директором Регионального управления по операционной деятельности в Европе и Центральной Азии Мартином Шюппом.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов углубления двустороннего взаимодействия по реализации в Узбекистане гуманитарных проектов, прежде всего, в сфере здравоохранения, службы реагирования на чрезвычайные ситуации и других.

УЗИНФОРМ