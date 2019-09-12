



Визит представителя ведомства обороны США в Узбекистан



ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент заместителем помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-тихоокеанском регионе Рэндалом Шрайвером. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития узбекско-американского диалога по всему спектру направлений, обеспечения региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи