Погода в Узбекистане на 14 сентября

Погода в Узбекистане на 14 сентября13.09.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.
УЗИНФОРМ