



Погода в Узбекистане на 14 сентября



ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:





Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи