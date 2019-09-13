В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Млайзии

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября в ведомстве внешней политики Узбекистана был проведен очередной раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и Малайзии, для участия в котором в Ташкент прибыла с визитом делегация во главе с заместителем Генерального секретаря по двусторонним отношениям МИД Малайзии Дато Амраном Мухаммедом Зином.

В ходе состоявшихся переговоров приоритетными направлениями развития взаимодействия между двумя странами были названы политика, экономика и торговля, инвестиции, туризм, наука, образование и культура, спорт, информационно-коммуникационные технологии, углубление сотрудничества по линии парламента и на международной арене.

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