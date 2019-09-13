Новый посол Франции прибыла в Ташкент

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Изабель Сервоз-Галлуччи.

После вручения копий верительных грамот состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах туризма и инвестиций, хода реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.

Изабель Сервоз-Галлуччи сменит в должности Виолен Бийет де Вильмор, которая работала в Ташкенте с сентября 2016 года.

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