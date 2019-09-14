



ОАЭ сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. 13 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Харебом Аль-Мехайриби. В ходе встречи посол объявил о завершении срока своего пребывания на посту (на котором он пребывал с 2013 года, совмещая его с должностью посла в Кыргызстане (с резиденцией в Ташкенте), до этого с 2004 года он являлся Генеральным консулом ОАЭ в Узбекистане), а также стороны обсудили дальнейшие перспективы развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи