В Коканде открылся фестиваль ремесленников

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию открытия в Коканде 1-го Международного фестиваля народно-прикладного искусства.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Уважаемые участники фестиваля!



Дорогие гости!



Дамы и господа!



Искренне рад приветствовать вас в живописной и гостеприимной Ферганской долине, древнем и прекрасном городе Коканде.



От всего сердца поздравляю всех вас с открытием первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства, который проходит под эгидой ЮНЕСКО.



Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность президенту Всемирного совета ремесленников госпоже Рози Гринлис за ее участие в сегодняшнем мероприятии.



Мне доставляет большое удовольствие приветствовать участвующих в нашем фестивале министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулову, министра культуры Туркменистана Атагельди Шамурадова, министра культуры Республики Таджикистан Шамсиддина Орумбекзода, министра культуры Азербайджанской Республики Абульфаса Гараева, министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Азамата Жаманкулова, первого заместителя министра культуры Республики Беларусь Наталью Карчевскую, заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Нарине Хачатурян.



Вместе с тем, чтобы изделие превратилось в произведение искусства, настоящий мастер, будь то гончар или чеканщик, ткач, резчик или ювелир, должен обладать основами знаний в области химии, биологии, медицины, физики, геометрии, астрономии, истории, философии, других наук и уметь применять их на практике.



Приведу один пример.



В поразительных таинственных орнаментах, поистине божественных узорах, неповторимой цветовой гамме нашей национальной вышивки "сюзане", получившей известность во всем мире, воплощены космогонические представления далеких предков.



Наш народ всегда почитал искусных ремесленников, настоящих мастеров своего дела, с уважением называя их "уста" и "устазода".



В связи с этим, думаю, будет уместным вспомнить мудрое изречение выдающегося мыслителя Бахоуддина Накшбанда, 700-летие которого мы отметим в будущем году: "Ремесло – словно сказочный иноходец, на его крыльях человек может достичь самых высоких рубежей – признания и уважения народа".



Бахоуддин Накшбанд был не только великим суфием и философом, но и замечательным ремесленником, духовным наставником народных мастеров. И сегодня, следуя его завету: "Сердце отдай Аллаху, а руки – работе", тысячи ремесленников нашей страны своим нелегким и честным трудом, лучшими человеческими качествами служат примером для многих, особенно для молодежи.



В то же время в нынешний век глобализации и высоких технологий мы, к сожалению, нередко сталкиваемся с недостаточно серьезным отношением к этому уникальному искусству – якобы оно является лишь атрибутом далекого прошлого. Если мы не будем широко поддерживать народно-прикладное искусство на уровне государства и общества, то завтра может быть поздно – ремесленничество не выдержит жесткой конкуренции серийного производства.



В этом плане такие международные форумы, как нынешний, имеют важное значение для бережного сохранения, возрождения и развития народных ремесел во всем мире, передачи традиций мастеров будущим поколениям, объединения наших усилий и возможностей на этом пути.



У нас в Узбекистане создаются необходимые правовые основы для эффективной деятельности ремесленников и достойной оценки их труда, им предоставляются большие льготы и преференции. Действует ассоциация "Хунарманд", которая объединяет тысячи мастеров и призвана защищать их права и интересы.



Заслуги известного мастера золотого шитья Муяссар Темировой из Бухары, мастера-реставратора Мирумара Асадова из Самарканда, резчика по дереву Абдугани Абдуллаева из Ферганы отмечены высоким званием Героя Узбекистана, что является ярким потверждением большого внимания, уделяемого представителям этой сферы.



Мы создаем широкие возможности для воспитания наших детей гармонично развитыми личностями, овладения ими современными знаниями и профессиями, а также народными ремеслами. В столице и на местах проводятся десятки фестивалей и ярмарок, выставок, смотров-конкурсов, открываются школы ремесленничества для молодежи. Самое важное, представители сферы вносят достойный вклад в создание новых рабочих мест, привлечение молодежи к общественно значимому труду, развитие туризма.



Конечно, мы и в дальнейшем будем уделять внимание ремесленничеству, отражающему нашу историю и национальную идентичность, древние и богатые традиции. Поэтому для нас важны мнения, предложения и рекомендации, которые будут высказаны в ходе нынешнего международного фестиваля.



Уважаемые друзья!



Не случайно местом проведения Международного фестиваля народно-прикладного искусства был выбран Коканд. Этот древний город, отличающийся своим неповторимым колоритом, считается жемчужиной Ферганской долины, которую по праву называют "золотой долиной".



Хуканди латиф, что в переводе означает Прекрасный Коканд, имеющий 2000-летнюю славную историю и видевший немало великих событий, является одним из ярких символов нашей национальной государственности, местом, где процветали наука, искусство и литература, разные ремесла.



Мы гордимся тем, что благодатная ферганская земля взрастила десятки выдающихся мыслителей, поэтов и художников, внесших большой вклад в развитие мировой науки и культуры, среди которых Ахмад Фергани, Бурхониддун Маргилани, Захириддин Мухаммад Бабур, Боборахим Машраб, Амири и Нодирабегим, Жахон отин Увайси, Мавлоно Мукими, Зокиржон Фуркат, таких известных мастеров-ремесленников, как Кодиржон Хайдаров.



Ферганская область издавна славится множеством ремесел, ставших национальными брендами. Думаю, нет необходимости лишний раз говорить о получивших мировую известность маргиланских атласе и адрасе, переливающихся всеми цветами радуги, уникальном гончарном искусстве Риштана, кокандских школах резьбы по дереву и ганчу.



Сегодня вместе со всей страной преображается облик и Ферганской области, в том числе Коканда, который становится одним из благоустроенных, крупных экономических и культурных центров страны.



Как известно, в преддверии фестиваля в жизни города произошло еще одно важное событие. Всемирный совет ремесленников включил Коканд во Всемирный список городов ремесленников. Можно сказать, что Коканд занял прочное место на международной карте народно-прикладного искусства.



При этом Коканд первым из Содружества Независимых Государств вошел в список Всемирного совета. Мы рассматриваем это как высокую международную оценку проводимой нами работы по развитию в стране декоративно-прикладного искусства.



На днях Президент Всемирного ремесленного совета по Азиатско-Тихоокеанскому региону г-жа Гада Хиджами Каддуми торжественно вручила свидетельство об этом городу Коканду.



От всего сердца поздравляю дорогих жителей Коканда, всех ремесленников Узбекистана с этим высоким признанием.



Позвольте от себя лично и от имени всего нашего народа выразить признательность Всемирному совету ремесленников и его президенту, уважаемой госпоже Рози Гринлис.

Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Думаю, что настоящий международный фестиваль является большим праздником не только для многонационального народа Узбекистана, но и для ремесленников и мастеров всего мира.



Это форум настоящей дружбы и сотрудничества, где гармонично сочетаются далекое прошлое и современность, традиции и ценности разных народов, объединяются близкие по духу сердца.



Уверен, что нынешний фестиваль, призванный укреплять мир и согласие, нести людям добро и красоту, обязательно займет достойное место в международном культурном пространстве.



Еще раз от всей души приветствую всех вас на гостеприимной и благодатной узбекской земле.



Выражаю огромную благодарность всем нашим соотечественникам, трудолюбивым и великодушным ферганцам, жителям Коканда, которые сделали все необходимое для того, чтобы этот форум культуры прошел на самом высоком уровне.



Желаю всем участникам фестиваля, нашим уважаемым гостям, здоровья, счастья и новых творческих успехов!



Спасибо за внимание".

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