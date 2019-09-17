



Глава Узбекистана принял делегацию АФК



ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией во главе с президентом Азиатской конфедерации футбола Шейхом Салманом бин Ибрагимом Аль Халифой. В ходе аудиенции стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и АФК, рассмотрели меры по популяризации спорта в стране, создания условий для вовлечения молодежи, проведению крупных международных футбольных турниров и первенств различного уровня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи