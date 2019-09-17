Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией РФ

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с официальным визитом в Ташкент делегацией Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.

В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-российского диалога по всему спектру приоритетных направлений, углубления сотрудничества по линии парламентов двух стран.

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