Делегация Узбекистана посетила Иорданию

Делегация Узбекистана посетила Иорданию18.09.2019 16:19
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым посетила с визитом Иорданию.
Визит был предпринят с целью участия в прошедшем вчера в Аммане первом раунде политических межмидовских консультаций между двумя странами, в ходе которых состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, бизнеса, промышленности, цифровых технологий, туризма.
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