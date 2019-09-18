



Делегация Узбекистана посетила Иорданию



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым посетила с визитом Иорданию. Визит был предпринят с целью участия в прошедшем вчера в Аммане первом раунде политических межмидовских консультаций между двумя странами, в ходе которых состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, бизнеса, промышленности, цифровых технологий, туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи