



МИД Узбекистана посетил посол Азербайджана



ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики Гусейном Гулиевым. Визит посла в МИД был организован с целью обсуждения вопросов участия узбекской делегации в предстоящем заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Баку и актуальных аспектов развития сорудничества между двумя странами по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи