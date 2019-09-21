Глава Узбекистана аккредитовал глав зарубежных дипмиссий

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию принятия верительных грамот у ряда глав зарубежных дипломатических миссий в стране.

В частности, в этот день были аккредитованы вновь назначенные Чрезвычайные и Полномочные Послы Исламской Республики Афганистан Ахмад Халид Элми, Республики Индия Сантош Джа, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимоти Торлот, Японии Ёшинори Фуджияма и Французской Республики Изабель Сервоз-Галлуччи.

Глава страны поздравил послов с началом дипломатической деятельности в Узбекистане и пожелал больших успехов в осуществлении этой почетной и отвественной миссии.

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