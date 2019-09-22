Делегация МИД Узбекистана отправилась в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился во главе представительной делегации в Соединенные Штаты Америки.

Целью поездки, которая продлится до 29 сентября, является участие в работе предстоящей в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая будет посвящена актуальным проблемам мирового развития и новым инициативам.

Кроме того, делегация проведет рд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и партнерами.

УЗИНФОРМ