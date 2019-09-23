



Погода в Узбекистане на 24 сентября



ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 31-36°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.

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