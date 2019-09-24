



МИД Узбекистана посетил посол КНР



ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября МИД Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цзян Янь. Его принял первый заместитель главы ведомства Илхом Неъматов. Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов участия делегации КНР в предстоящем в Ташкенте заседании Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, организации визита в Узбекистан Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи