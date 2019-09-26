



Погода в Узбекистане на 27 сентября



ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 31-33°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 33-38°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи