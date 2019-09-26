Глава Узбекистана провел встречу с представителем ООН

ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну специальным докладчиком Совета ООН по правам человека по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяном.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития взаимодействия между Узбекистаном и структурами ООН, прежде всего, в области защиты прав человека и совершенствования судебно-правовой сферы страны.

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