



Узбекистан вошел в число председателей в ГА ООН



ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября постоянный представитель Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.



Узбекистан был впервые избран заместителем председателя 74-й сессии 4 июня текущего года в ходе заседания предыдущей сессии ГА ООН и продолжит свою деятельность в данном качестве до ее закрытия в сентябре 2020 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи