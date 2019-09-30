



Погода в Узбекистане на 1 октября



ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°.

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