Глава Узбекистана поздравил педагогов

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы образования страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня учителей и наставников.

В обращении говорится:

"Уважаемые друзья!



От всего сердца поздравляю вас, всех работающих в сфере образования и воспитания, с Днем учителей и наставников и выражаю вам свои самые добрые пожелания.



В этот знаменательный день мы с глубоким почтением и благодарностью низко кланяемся вам, нашим добрым и заботливым учителям и наставникам, преподавателям и профессорам, которые дали нам разносторонние знания и подготовили к самостоятельной жизни.



Действительно, кропотливый труд и настоящая самоотверженность тех, кто посвятил всю свою жизнь воспитанию молодого поколения, достойны самой высокой оценки.

Когда мы говорим об этом, невольно вспоминаем слова великого просветителя Махмудходжи Бехбуди: "Давайте своим детям те знания, которые пригодятся не только сегодня, но и в будущем".



Безусловно, основная задача сферы образования, сама суть труда педагога заключаются прежде всего в подготовке к будущему, воспитании здоровыми и гармонично развитыми наших детей, которым предстоит жить в еще более сложное время, когда конкуренция в условиях глобализации приобретет особенно острый характер.



С учетом этого реформы в образовательно-воспитательной сфере стали для нас самым важным, приоритетным направлением государственной политики.



За последнее время осуществлена масштабная работа по расширению сети дошкольных образовательных учреждений, переходу на 11-летнее обучение в школах, оптимизации деятельности академических лицеев и профессиональных колледжей, сделано также немало для развития сектора негосударственных образовательных услуг.



Сегодня благодаря вам, дорогие учителя и наставники, поддержке всего нашего народа развитие школьного образования становится общенациональной задачей, общенародным движением.



Именно этой цели служат современные и инновационные учебные заведения совершенно нового типа – творческие школы, названные в честь великих поэтов и писателей, специализированные школы с углубленным изучением точных и естественных наук, носящие имена выдающихся ученых, «школы темурбеков», Президентские школы.



Особое значение придается развитию системы общеобразовательных школ. Подтверждением является и то, что за последние два года в республике построено 238 новых школ. К слову, в 2010-2016 годах из-за недостаточного внимания к сфере было закрыто 99 школ.



Растут объемы бюджетных ассигнований на развитие школьного образования. Так, в нынешнем году на эти цели было выделено средств на 81 процент больше, чем в 2017 году.



В нашей стране принимаются меры для достойной оценки труда учителей и наставников, повышения их заработной платы и статуса в обществе.



Такое внимание к этой важной сфере способствует качественному улучшению учебно-воспитательного процесса в школах, укреплению преподавательского состава.



В процессе комплексного развития системы образования и воспитания большое значение мы придаем также совершенствованию дошкольного и высшего образования.



С этой целью приняты программы по развитию дошкольного и высшего образования, на основе которых осуществляются коренные реформы.



В частности, за последние два года в стране открыто 35 новых высших учебных заведений, в том числе 13 зарубежных. Налажена подготовка кадров по более чем 100 новым направлениям бакалавриата, 94 специальностям магистратуры.



В результате подобных мер уровень охвата молодежи высшим образованием повысился с 9 процентов в 2016 году до 20 процентов в настоящее время. Мы поставили перед собой задачу довести этот показатель в ближайшем будущем до 25 процентов.



Благодаря создаваемым возможностям молодежь Узбекистана ярко проявляет свои знания и потенциал в различных сферах и прославляет нашу Родину во всем мире.



На днях в России, в Екатеринбурге прошел чемпионат мира по боксу, в котором участвовали ведущие спортсмены почти из 80 стран. Представители нашей национальной сборной проявили на этих соревнованиях высокое мастерство, мужество и стойкость и в общекомандном зачете заняли первое место. Это, несомненно, радует всех нас, переполняет наши сердца чувством гордости.



Такие большие достижения мы воспринимаем прежде всего как результат самоотверженного труда учителей и наставников нашей страны.



Дорогие друзья!



Безусловно, все мы хорошо понимаем, что нынешнее стремительно меняющееся время ставит перед нами чрезвычайно важные и актуальные задачи по развитию всех сфер, в том числе образования и воспитания.



Конечно, можно создать все условия для образования молодежи, построить современные здания учебных заведений и оснастить их в соответствии с сегодняшними требованиями. Но самая непростая задача, требующая огромного труда и ответственности, – это подготовка обладающих инновационным, креативным мышлением учителей и наставников, обучающих своих учеников на основе самых высоких критериев.



С этой точки зрения современный учитель должен быть универсальным специалистом, не только учить, но и одновременно учиться сам, то есть постоянно работать над собой, повышать свои знания.



Самое главное, он должен быть настоящим патриотом. Лишь тот учитель, в сердце которого живет любовь к Родине, преданность своей профессии, может воспитать истинных патриотов.



Сегодня все наши практические дела и устремления направлены на то, чтобы профессия учителя стала в Узбекистане самой престижной и почитаемой. На достижение этой благородой цели наше государство и общество направит все необходимые средства и ресурсы.



Следует эффективно реализовать определенные нами меры по совершенствованию изучения иностранных языков, информационно-коммуникационных технологий, реформированию управления в системе высшего и среднего специального образования, привлечению молодежи к научной деятельности и поддержке ее инициатив.



В сфере профессионального образования необходимо ускорить переход на новую систему, полностью отвечающую требованиям рынка труда и международным стандартам.



В центре нашего внимания постоянно должно находиться осуществление государственной программы "Современная школа", нацеленной на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, повышение качества обучения, а также знаний и навыков педагогических кадров.



Всем нам хорошо известно, что сегодня в мире возрастают угрозы деструктивных сил, которые стремятся овладеть сознанием молодежи, радикализировать ее. Чтобы противостоять таким вызовам и угрозам, все мы вместе, опираясь на нашу национальную идею, должны укреплять взаимодействие семьи, школы и махалли в воспитании подрастающего поколения.



Эта задача должна стать делом чести для руководителей всех уровней, организаций молодежи, женщин, ветеранов, представителей творческой интеллигенции, религиозных деятелей, сотрудников правоохранительных органов, всего нашего общества в целом.



Дорогие соотечественники!



Сегодня в сфере образования и воспитания, в жизни наших детей наступает новое время. Наполнение его новым, еще более глубоким смыслом и содержанием, достижение национального прогресса зависит только от нас самих, от единства и сплоченности нашего народа, от нашего неустанного, упорного труда.



Мы доверили вам, уважаемые учителя и наставники, наше самое большое богатство – судьбы миллионов детей, дорогих нам сыновей и дочерей, будущее Узбекистана. И вы, созидатели будущего, с честью и ответственностью выполняющие эту важнейшую задачу, несомненно, заслуживаете самого высокого признания.



Еще раз поздравляю вас с Днем учителей и наставников, желаю всем вам крепкого здоровья, огромных успехов в вашей нелегкой и благородной деятельности, счастья и благополучия вашим семьям".

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